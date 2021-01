Bridgerton: record d’ascolti per la serie di Shondaland (Di martedì 5 gennaio 2021) Con oltre 63 milioni di visualizzazioni, Bridgerton è già una delle serie originali Netflix più viste dell’anno Bridgerton ha goduto di un benvenuto reale: a poche settimane dal suo debutto su Netflix, infatti, ha già raggiunto un numero esorbitante di visualizzazioni. La serie, ambientata a Londra durante l’età della Reggenza, segue le vicende della giovane Daphne (Phoebe Dynevor, attrice già vista in Snatch, su Crackle), primogenita della famiglia Bridgerton, mentre si prepara a fare il suo debutto in società nella speranza di trovare marito. Secondo il gigante dello streaming, Bridgerton dovrebbe raggiungere 63 milioni di visualizzazioni entro 28 giorni dal suo debutto nel giorno di Natale. Ciò lo renderebbe il quinto più grande lancio di serie originali Netflix ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 gennaio 2021) Con oltre 63 milioni di visualizzazioni,è già una delleoriginali Netflix più viste dell’annoha goduto di un benvenuto reale: a poche settimane dal suo debutto su Netflix, infatti, ha già raggiunto un numero esorbitante di visualizzazioni. La, ambientata a Londra durante l’età della Reggenza, segue le vicende della giovane Daphne (Phoebe Dynevor, attrice già vista in Snatch, su Crackle), primogenita della famiglia, mentre si prepara a fare il suo debutto in società nella speranza di trovare marito. Secondo il gigante dello streaming,dovrebbe raggiungere 63 milioni di visualizzazioni entro 28 giorni dal suo debutto nel giorno di Natale. Ciò lo renderebbe il quinto più grande lancio dioriginali Netflix ...

