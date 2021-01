"Si ricomincia dal web". Riparte la stagione del teatro Verdi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Arezzo 4 gennaio 2021 - "Si Riparte dal web ma intendiamo finire dal vivo con spettacolo all'aperto nel giardino del Comune di Monte San Savino". Riparte da dove era stata interrotta la stagione del ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Arezzo 4 gennaio 2021 - "Sidal web ma intendiamo finire dal vivo con spettacolo all'aperto nel giardino del Comune di Monte San Savino".da dove era stata interrotta ladel ...

In preparazione lo spettacolo "In arte son Chisciotte" che andrà in scena in prima nazionale l'8 marzo in diretta streaming prodotto dalle Officine. Lezioni sull'opera di Cervantes con Erri De Luca. O ...

Chiacchiere al caminetto, incontri della Compagnia cammini

"Sono momenti difficili, è nostro dovere portare cultura per un mondo migliore, in attesa di ricominciare a camminare". (ANSA) ...

