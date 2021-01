Riapertura scuole, Cuzzupi (UGL) all’attacco: “Nulla è cambiato, c’è chi ignora la realtà delle cose” (Di domenica 3 gennaio 2021) “Il dato è molto semplice, in queste settimane per la scuola Nulla è cambiato e, nel momento in cui i contagi segnano un’ulteriore ripresa, c’è ancora chi, ignorando la realtà delle cose e della situazione, continua a pensare di poter riprendere la didattica in presenza dal 7 gennaio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) “Il dato è molto semplice, in queste settimane per la scuolae, nel momento in cui i contagi segnano un’ulteriore ripresa, c’è ancora chi,ndo lae della situazione, continua a pensare di poter riprendere la didattica in presenza dal 7 gennaio". L'articolo .

Agenzia_Dire : L'appello dell'assessore alla #Sanità del #Lazio, Alessio #DAmato: 'No alla riapertura delle #scuole il #7gennaio,… - MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - fattoquotidiano : CHI SI OPPONE AL RIENTRO IN CLASSE A quattro giorni dalla riapertura delle scuole, prevedere come e se si tornerà i… - Mister_Mustard_ : @UnoTipoMe Le aperture a rischio sono il 50% delle superiori che erano chiuse da settembre. Le scuole che erano in… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Cuzzupi (UGL) all’attacco: “Nulla è cambiato, c’è chi ignora la realtà delle cose” -