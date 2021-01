Cuciniamo insieme | charlotte di pandoro e scaglie di cioccolato

Leggi su panorama

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tra tre giorni finiscono le feste, ma l'Epifania come rivelazione, manifestazione, apparizione del nuovo anno, per adesso c'impone un esercizio di sano realismo, di sobrietà, anche se con un pizzico di ottimismo. Così mettendoil presente, la tradizione e i significati profondi di questa festa che fa la gioia dei bambini abbiamo pensato a un dolce molto facile da fare, ma che induce alla parsimonia. È sostanzialmente il riciclo di unche sicuramente avrete come ricordo del Natale e dei cioccolatini delle feste. Ne approfittiamo per spiegare perché l'Epifania chiede i dolci e chiede anche la frutta secca. Nel nostro dolce potete mettere anche delle noci, o delle briciole di torrone che ha nelle mandorle, e talvolta nelle nocciole, uno suo costituente precipuo. La tradizione di regalare dolci per l'Epifania viene dai tempi in cui ...