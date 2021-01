Choc a Napoli, rider picchiato e rapinato: branco gli porta via lo scooter – VIDEO (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un vero e proprio agguato, quello di cui è stato vittima un fattorino che fa consegne a domicilio per le vie di Napoli. Immagini scioccanti che ritraggono un rider di “Glovo”, che mentre stava effettuando una consegna viene prima spintonato a terra e poi minacciato dal branco per farsi consegnare lo scooter. I malviventi una volta sottratto il mezzo sono fuggiti, lasciando a piedi il ragazzo. A raccontare quanto successo le immagini in un VIDEO pubblicato sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un vero e proprio agguato, quello di cui è stato vittima un fattorino che fa consegne a domicilio per le vie di. Immagini scioccanti che ritraggono undi “Glovo”, che mentre stava effettuando una consegna viene prima spintonato a terra e poi minacciato dalper farsi consegnare lo. I malviventi una volta sottratto il mezzo sono fuggiti, lasciando a piedi il ragazzo. A raccontare quanto successo le immagini in unpubblicato sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

