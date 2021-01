È finito solo oggi il rave di due giorni in Francia con 2500 persone (davanti agli occhi della polizia) (Di sabato 2 gennaio 2021) È cominciato la notte di Capodanno ed è finito oggi con una raffica di multe il rave andato in scena in segreto a Lieuron, vicino a Rennes in Bretagna, in violazione delle norme francesi anti-Coronavirus. Sono circa 1.200 le persone multate su un totale di oltre 2.500 partecipanti, alcuni dei quali sono venuti dall’estero, dalla Spagna e dal Regno Unito. Stando a una testimonianza raccolta dall’AFP, non sarebbe stato rispettato il distanziamento fisico all’interno del magazzino in disuso dove è stata organizzato il rave. January 1, 2021 Gli scontri con la polizia Una parte dei ravers ha risposto all’intervento della polizia dando fuoco a una macchina e lanciando degli oggetti contro le forze dell’ordine, ferendo almeno tre ... Leggi su open.online (Di sabato 2 gennaio 2021) È cominciato la notte di Capodanno ed ècon una raffica di multe ilandato in scena in segreto a Lieuron, vicino a Rennes in Bretagna, in violazione delle norme francesi anti-Coronavirus. Sono circa 1.200 lemultate su un totale di oltre 2.500 partecipanti, alcuni dei quali sono venuti dall’estero, dalla Spagna e dal Regno Unito. Stando a una testimonianza raccolta dall’AFP, non sarebbe stato rispettato il distanziamento fisico all’interno del magazzino in disuso dove è stata organizzato il. January 1, 2021 Gli scontri con laUna parte deirs ha risposto all’interventodando fuoco a una macchina e lanciando degli oggetti contro le forze dell’ordine, ferendo almeno tre ...

donmimi : RT @jacopo_iacoboni: Il solo fatto che possa circolare, tra adulti, una ipotesi di una release Conte III dice che l'Italia è un paese fini… - UBrignone : RT @msgelmini: Il 2021 inizia così come era finito il 2020. Con un #governo litigioso e senza prospettiva. Con i partner di maggioranza che… - annanephilim : RT @waanderlust__: Ho appena finito #Bridgerton e vorrei fare il rewatch solo per il Duca di Hastings - rudy_matrix : @francescatotolo Ma.. @francescatotolo.. Giuseppi non godeva dell’amore incondizionato degli italiani? Amore finito… - hausofskz_ : Comunque io ancora non realizzo che il donghua di tgcf è praticamente finito e manca solo lo special ep a febbraio.… -

Ultime Notizie dalla rete : finito solo È finito solo oggi il rave di due giorni in Francia con 2500 persone (davanti agli occhi della polizia) Open