Coronavirus, scende il numero delle vittime (364), 11.831 i nuovi contagi (Di sabato 2 gennaio 2021) Il bollettino del 2 gennaio È in contrazione il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: dopo i 23.477 contagi di due giorni fa e le 22.211 infezioni di ieri, primo gennaio, sono 11.831 le positività registrate nel bollettino odierno della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Il totale dei casi individuati nel Paese, dall'inizio del monitoraggio, raggiunge quota 2.141.201. Nell'ultima giornata, sono morte 364 persone. Ieri i decessi segnalati erano stati 462. Complessivamente, le vittime della Covid-19 registrate in Italia sono arrivate alla cifra di 74.985. Risultano guarite, invece, 1.489.154 persone. Il totale degli attualmente positivi è pari a 577.062. I positivi al Covid-19 Regione per Regione Ecco i dati sulle persone attualmente positive al ...

