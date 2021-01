Mattarella e il discorso di fine anno: “Mi vaccinerò appena sarà il mio turno” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ieri, come ogni anno dal 1949, si è tenuto il tradizinale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Tanti sono stati gli argomenti toccati, tra cui, inevitabilmente, quello della pandemia che ci ha investiti e contro la quale continuiamo a combattere. Sergio Mattarella ha affermato: “Avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza“. E ancora: “Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha colpito” ha ricordato il capo dello Stato “prima di ogni altro Paese europeo. L’inizio del tunnel. Con la drammatica contabilità dei contagi, delle morti. Le immagini delle strade e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ieri, come ognidal 1949, si è tenuto il tradizinaledidel Presidente della Repubblica. Tanti sono stati gli argomenti toccati, tra cui, inevitabilmente, quello della pandemia che ci ha investiti e contro la quale continuiamo a combattere. Sergioha affermato: “Avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza“. E ancora: “Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha colpito” ha ricordato il capo dello Stato “prima di ogni altro Paese europeo. L’inizio del tunnel. Con la drammatica contabilità dei contagi, delle morti. Le immagini delle strade e ...

