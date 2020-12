LIVE Ciclocross | Trofeo Città di San Fior in DIRETTA | Fabio Aru 15mo quando inizia l’ultimo giro

(Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Alle sue spalle Nadir Colledani e Gioele Bertolini. 16.08 Vince Jakob Dorigoni! Il campione italiano si impone neldi San. 16.06 Guadagna una posizioneAru che all’inizio dell’ultima tornata èa 4’55” di ritardo. 16.04 Il primo all’inseguimento è Gioele Bertolini, poi Filippo Fontana e Nadir Colledani. 16.02 Prova la fuga Jakob Dorigoni che ha staccato di una manciata di secondi gli inseguitori. 15.59to ora! 15.56Aru resta 16mo a 3’43”. 15.53 Con lui però ci sono Filippo Fontana, Daniele Braidot e Nadir Colledani. Non troppo staccato Gioele Bertolini a 12”. 15.51 Un gruppetto al comando dopo quattro ...

LA CRONACA DELLA GARA: VINCE BERTOLINI, 4° FABIO ARU LE DICHIARAZIONI DI FABIO ARU: "UNA BELLA FATICA, IL CICLOCROSS FA SEMPRE BENE" QUANDO TORNA IN GARA FABI ...