Bambino di 3 anni scomparso Ricerche vicino al fiume dove è morta la madre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) Undi 3da settimane. La sua giovaneè stata accoltellata a morteal. Un unico sospettato, già in manette, ma l’arresto non risolve il mistero sul cruento femminicidio. Lee le indagini proseguono senza sosta, ma del piccolo per ora non c’è traccia, e per lui si teme il peggio. Il cadavere dellaaccoltellata Il 4 dicembre scorso, Nylo Lattimore è, insieme a suaNyteisha, nella città di Cincinnati (Ohio). Circa una settimana più tardi, il 12 dicembre, la polizia ha trovato il corpo della giovane, orribilmente mutilato. Nyteisha Lattimore è stata uccisa con numerose coltellate, riporta l’emittente TV Fox19. Il cadavere della ragazza era ...