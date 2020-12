Uomini e donne, Davide ha scelto Chiara? Beatrice: “Non ho parole” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Davide Donadei, tronista di Uomini e donne ha scelto Chiara Rabbi? La frecciata di Beatrice Buonocore sui social lancia l’indiscrezione Nonostante Uomini e donne sia in pausa per le festività natalizie, le registrazioni continuano ad esserci. E proprio le anticipazioni ci fanno sapere che Davide Donadei avrebbe fatto la sua scelta, sorprendendo tutti e decidendo L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 28 dicembre 2020)Donadei, tronista dihaRabbi? La frecciata diBuonocore sui social lancia l’indiscrezione Nonostantesia in pausa per le festività natalizie, le registrazioni continuano ad esserci. E proprio le anticipazioni ci fanno sapere cheDonadei avrebbe fatto la sua scelta, sorprendendo tutti e decidendo L'articolo Curiosauro.

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Santuz15 : RT @nevrsland: ma secondo voi colei che ha letteralmente dato il via all’over party di 1c0n1z3 potrebbe mai mentire su un gossip che riguar… - andrea_falivene : RT @Misurelli77: La disperazione umana in tutto il suo orrore Succede alle porte dell'Europa Uomini,donne e bambini all'aperto Senza cibo… -