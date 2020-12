Repubblica | Agnelli e De Laurentiis pensano di giocare Juve-Napoli il 13 febbraio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020)e Desi sono incontrati ieri, approfittando della riunione in programma a Firenze per la commissione della Lega, di cui entrambi fanno parte, assieme a Roma, Bologna e Udinese e all’ad della Lega De Siervo, che sta trattando con il fondo d’investimento Cvc per la creazione della media company che dovrà gestire i diritti televisivi del calcio. Era la prima volta dopo la chiusura della disputa sulla gara mai giocata il 4 ottobre e le due società, scrivehanno fatto una “tregua” necessaria per un bene comune, dal momento che si sta scrivendo il futuro del calcio italiano.va rigiocata e per farlo occorre trovare una data disponibile Non era questa ovviamente la sede per decidere la data del recupero, ma le società stanno pensando ad una soluzione condivisa. Una ...