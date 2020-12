Legge speciale per la capitale: vittoria di Roma sceglie Roma (Di lunedì 28 dicembre 2020) – Il presidente del Movimento civico, Raimondo Grassi: “Grazie Giorgia” – «Il Movimento civico Roma sceglie Roma plaude con grande soddisfazione all’iniziativa parlamentare a firma Giorgia Meloni e Fabio Rampelli per dotare Roma di uno status giuridico speciale, portando a termine la riforma interrotta dal Governo Monti». È quanto dichiara il presidente di Roma sceglie Roma, Raimondo Grassi. «L’ordine del giorno è stato accolto dalla Camera dei Deputati con grande trasversalità a dimostrazione di quanto sia necessaria, urgente e apprezzata da tutti tale riforma. Ci auguriamo – continua Grassi – che il Governo voglia dare seguito a questo atto di indirizzo per dotare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 dicembre 2020) – Il presidente del Movimento civico, Raimondo Grassi: “Grazie Giorgia” – «Il Movimento civicoplaude con grande soddisfazione all’iniziativa parlamentare a firma Giorgia Meloni e Fabio Rampelli per dotaredi uno status giuridico, portando a termine la riforma interrotta dal Governo Monti». È quanto dichiara il presidente di, Raimondo Grassi. «L’ordine del giorno è stato accolto dalla Camera dei Deputati con grande trasversalità a dimostrazione di quanto sia necessaria, urgente e apprezzata da tutti tale riforma. Ci auguriamo – continua Grassi – che il Governo voglia dare seguito a questo atto di indirizzo per dotare ...

Ultime Notizie dalla rete : Legge speciale Legge speciale per la capitale: vittoria di Roma sceglie Roma RomaDailyNews Superbonus 110%: Proposta la disapplicazione della legge sulla certezza dei pagamenti

All'ARS si voterà la modifica all’articolo 36 della legge regionale n. 1/2019 per la deroga alla certezza dei pagamenti dei professionisti per il Superbonus ...

UNA LETTURA SPECIALE - Il "Parlamento sotterraneo" ed i suoi segreti

NARDO' - Siamo onorati di pubblicare la recensione del libro di Mario Nanni, illustre concittadino e giornalista di razza, a cura di Giuseppe Mario Potenza, raffinato studioso e ricercatore sensibile ...

