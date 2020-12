Cina, giornalista che raccontò il Covid a Wuhan condannata a 4 anni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dalla Cina stamani arrivano notizie poco confortanti: Zhang Zhan, ex avvocato diventata giornalista-cittadina, è stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta da Wuhan della crisi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dallastamani arrivano notizie poco confortanti: Zhang Zhan, ex avvocato diventata-cittadina, è stataa 4di carcere per la copertura in diretta dadella crisi ...

