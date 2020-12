Vaccine Day: a Cremona arrivate le prime 50 dosi di vaccino (Di domenica 27 dicembre 2020) Cremona, 27 dicembre 2020 - Sono arrivate questa mattina all'Ospedale Maggiore di Cremona le prime cinquanta dosi di vaccino. Un momento storico per una città e una provincia che ha pagato un tributo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dicembre 2020 - Sonoquesta mattina all'Ospedale Maggiore dilecinquantadi. Un momento storico per una città e una provincia che ha pagato un tributo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccine Day Vaccine day: l'Europa inizia a vaccinarsi, tra primi premier ceco ANSA Nuova Europa Brescia: riscossa anti-Covid, è l’ora dei vaccini

Vaccine Day, giornata dal grande valore simbolico

"Una giornata dal grande valore simbolico, un passo importante per il ritorno alla normalità che auspichiamo possa avvenire al più presto". Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian ...

