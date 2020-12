Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Hanno messo la lingua, che soddisfazione” (Di domenica 27 dicembre 2020) Da qualche giorno ormai nella casa del Grande Fratello Vip non si parla d’altro che del flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Archiviata l'”amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci, l’ex velino si è avvicinato molto all’influencer, che sembra proprio ricambiare l’interesse. E così, dopo le effusioni scambiate a Natale, nascosti sotto una coperta, i due sono usciti ora allo scoperto, dandosi un lungo e appassionato bacio a favore di telecamera, sotto gli sguardi dei coinquilini. L’occasione è arrivata durante una prova, che prevedeva appunto un bacio sotto al vischio: è stato Tommaos Zorzi a proporre che Giulia e Pierplaolo si baciassero e loro non si sono affatto tirati indietro, anzi, si sono lasciati andare. “Ma questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Da qualche giorno ormai nella casa delVip non si parla d’altro che del flirt tra. Archiviata l'”amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci, l’ex velino si è avvicinato molto all’influencer, che sembra proprio ricambiare l’interesse. E così, dopo le effusioni scambiate a Natale, nascosti sotto una coperta, i due sono usciti ora allo scoperto, dandosi un lungo e appassionatoa favore di telecamera, sotto gli sguardi dei coinquilini. L’occasione è arrivata durante una prova, che prevedeva appunto unsotto al vischio: è stato Tommaos Zorzi a proporre chee Pierplaolo si baciassero e loro non si sono affatto tirati indietro, anzi, si sono lasciati andare. “Ma questo ...

