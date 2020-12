DAZN | ' Misano Confidential' | Melandri racconta la sua Misano e svela un dettaglio sul titolo 2015

(Di venerdì 25 dicembre 2020) IlWorld Circuit Marco Simoncelli ospita uno dei due Gran Premi che la MotoGP disputa in Italia e per la maggior parte dei piloti italiani è 'di casa', ovvero a pochi chilometri da dove vivono. ...

motosprint : DAZN, “Misano Confidential”: @MarcoMelandri33 racconta la sua #Misano e svela un dettaglio sul titolo 2015 - DAZN_IT : A Misano, in pista con @MarcoMelandri33: serve aggiungere altro? ???? Tutti i segreti del circuito: 'Misano Confident… - corsedimoto : SUPERBIKE - Marco #Melandri ha provato a #Misano la #Ducati 955 V2 che correrà il Mondiale #Supersport 2022. L'ex i… -

Nello speciale in onda oggi, a Natale, il ravennate si è sdoppiato vestendo i panni del pilota, svelando ogni segreto, raccontando anche aneddoti personali e non ...Marco Melandri ha provato a Misano la Ducati 955 V2 che correrà il Mondiale Supersport 2022. L'ex iridato racconterà i segreti del circuito su Dazn Marco Melandri è sceso in pista a Misano con la ...