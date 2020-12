Teatro | è morta Rebecca Luker | star dei musical di Broadway

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) New York, 24 dic. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense, incantevole interprete e cantante dicon apparizioni al cinema e in tv, èieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospedale di Manhattan all'età di 59 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Sarah Fargo, al "New York Times". Nel febbraio scorso l'attrice aveva reso noto che le era stata diagnosticata alla fine del 2019 la Sla. Era sposata con l'attore Danny Burstein, anche lui acclamato protagonista dei palcoscenici di. Burstein è stato contagiato dal coronavirus nei mesi scorsi e ha raccontato per "The Hollywood Reporter" come la moglie lo ha aiutato a superare il Covid. In quasi 30 anniha recitato in quasi 50e commedie di Boadway, tra ...