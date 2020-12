Juventus, i tifosi insorgono: “Via la fascia da capitano!” (Di giovedì 24 dicembre 2020) I tifosi della Juventus salvano solo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è l’unico tra i bianconeri a salvarsi dalla prestazione disastrosa contro la Fiorentina. Una fine di 2020 da dimenticare per la Juventus. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha fatto infuriare i tifosi che si sono scagliati contro la società e l’allenatore. Nel mirino della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Idellasalvano solo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è l’unico tra i bianconeri a salvarsi dalla prestazione disastrosa contro la Fiorentina. Una fine di 2020 da dimenticare per la. La sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha fatto infuriare iche si sono scagliati contro la società e l’allenatore. Nel mirino della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

bonucci_leo19 : La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nul… - pisto_gol : L’anno scorso, dopo 13 partite, la Juventus di Sarri aveva vinto a Bergamo, e con 35 punti era 1^ in classifica, co… - forumJuventus : Dybala risponde ai piccoli tifosi bianconeri: 'Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus' ???… - soniamazzocchi7 : @nonodifila Giusto anche questo, tanti hanno già abdicato e a darci fuori dai giochi sono per lo più gli stessi juv… - rikynoby : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 22/12/1985 la #Juventus batte il @OfficialUSLecce 4-0 al #Comunale. E’ l’occasione per mostrare ai tifosi la… -

Cristiano Ronaldo su Instagram ha voluto rilanciare le motivazioni non solo della squadra, ma anche di tutti i sostenitori della Juventus. CR7 infatti si è rivolto così ai tifosi bianconeri ...

La Juventus non può permettersi di sottovalutare nessun avversario. La corsa verso il 10° tricolore consecutivo è irta di ostacoli e sono stati già troppi i punti persi in questa prima parte del campi ...

