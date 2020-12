Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore furioso dopo il GFVip: «Nessun contratto, solo cazzat*. Si è parlato più di me che dei concorrenti» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Flavio Briatore con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è stato un involontario protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il Grande Fratello... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020)con la partecipazione dial Grande Fratello Vip è stato un involontario protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante il Grande Fratello...

francyriki : RT @GrandeFratello: Un aereo inaspettato... ???? #GFVIP - NiccMattiAlEmma : RT @xattorneyx: Sonia che ruba l'aereo a Stefania is the new Elisabetta Gregoraci che ruba l'aereo a Tommaso dicendo 'in realtà era per me… - relaxintherain : RT @xattorneyx: Non pensavo che l'avrei mai detto ma darei Samantha de Grenet per riavere indietro Elisabetta Gregoraci. #gfvip - TuttoUeD : - xattorneyx : Non pensavo che l'avrei mai detto ma darei Samantha de Grenet per riavere indietro Elisabetta Gregoraci. #gfvip -