Sui vaccini pende un rischio: i trial in corso potrebbero finire in anticipo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo l’approvazione dei vaccini prodotti dalla Pfizer/BioNTech e da Moderna (quest’ultima per ora solo negli Usa) c’è il rischio che i trial clinici finiscano anzitempo, impedendo di raccogliere informazioni preziose sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini. È quanto è emerso nei giorni scorsi dai colloqui tra gli esperti dell’agenzia statunitense Food and Drug Administration e le aziende produttrici, eccezionalmente trasmessi in diretta streaming per garantire la massima trasparenza sulle procedure di autorizzazione. Le autorizzazioni di emergenza accordate finora sono basate … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo l’approvazione deiprodotti dalla Pfizer/BioNTech e da Moderna (quest’ultima per ora solo negli Usa) c’è ilche iclinici finiscano anzitempo, impedendo di raccogliere informazioni preziose sull’efficacia e sulla sicurezza dei. È quanto è emerso nei giorni scorsi dai colloqui tra gli esperti dell’agenzia statunitense Food and Drug Administration e le aziende produttrici, eccezionalmente trasmessi in diretta streaming per garantire la massima trasparenza sulle procedure di autorizzazione. Le autorizzazioni di emergenza accordate finora sono basate … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteosalvinimi : .@Pres_Casellati: 'A dieci mesi dall’inizio della pandemia, troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomog… - ItaliaViva : Non possiamo essere ultimi sui vaccini. Come non possiamo essere ultimi sulla scuola. Per la riapertura a gennaio n… - NicolaPorro : ?? Quello che non vi dicono sui ?????????????? morti, la strage delle #imprese, la faida al Ministero della Sanità. Questo… - generacomplotti : RT @talido4U: Fa tanto casino sui vaccini poi 'ma chissà per quale complotto i vaccinati sono positivi al covid?' Butto lì: perché il tampo… - Carlo_A_Macc : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Sui vaccini Tutto quello che bisogna sapere sul nuovo vaccino Covid. Le FAQ di Aifa Quotidiano Sanità Hiv, Simit: "Priorità torni ad essere la tutela dei pazienti cronici"

ROMA - 'Uno degli effetti più significativi della pandemia di Covid-19 è stato il sovraffollamento degli ospedali che, insieme ai rischi di contrarre l'infezione, ha interrotto trattamenti, rallentato ...

Manovra, mercoledì il governo porrà la fiducia: il 27 dicembre il voto finale

La commissione Bilancio di Montecitorio interviene in serata per ritoccare e salvare la norma sugli esodati che era stata bocciata dalla Ragioneria dello Stato. Dopo la Camera, il testo passerà al Sen ...

ROMA - 'Uno degli effetti più significativi della pandemia di Covid-19 è stato il sovraffollamento degli ospedali che, insieme ai rischi di contrarre l'infezione, ha interrotto trattamenti, rallentato ...La commissione Bilancio di Montecitorio interviene in serata per ritoccare e salvare la norma sugli esodati che era stata bocciata dalla Ragioneria dello Stato. Dopo la Camera, il testo passerà al Sen ...