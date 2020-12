Covid, al San Raffaele l’abbraccio è attraverso una tenda trasparente: così i piccoli pazienti possono toccare di nuovo genitori e nonni (Di martedì 22 dicembre 2020) Il regalo di Natale? Per i bimbi e le bimbe ricoverati al IRCCS San Raffaele di Roma nel reparto di riabilitazione pediatrica, è arrivato in anticipo. Dopo le richieste scritte nelle letterine natalizie, infatti, per i piccoli è stata ideata una “tenda degli abbracci”. “Il loro desiderio maggiore era riabbracciare i loro cari”, spiega Amalia Allocca, coordinatrice delle Direzioni sanitarie del Gruppo San Raffaele e Direttrice sanitaria dell’IRCCS San Raffaele di Roma. E così, è arrivata la particolare tenda trasparente. Le mamma, i papà, i nonni o le nonne, possono infilare le braccia da un lato, e così i bambini dall’altro, riuscendo così ad abbracciarsi a rischio zero per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Il regalo di Natale? Per i bimbi e le bimbe ricoverati al IRCCS Sandi Roma nel reparto di riabilitazione pediatrica, è arrivato in anticipo. Dopo le richieste scritte nelle letterine natalizie, infatti, per iè stata ideata una “degli abbracci”. “Il loro desiderio maggiore era riabbracciare i loro cari”, spiega Amalia Allocca, coordinatrice delle Direzioni sanitarie del Gruppo Sane Direttrice sanitaria dell’IRCCS Sandi Roma. E, è arrivata la particolare. Le mamma, i papà, io le nonne,infilare le braccia da un lato, ei bambini dall’altro, riuscendoad abbracciarsi a rischio zero per i ...

