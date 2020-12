"Ma che ci faccio con lui?". Spuntano dei messaggi drammatici, Paolo Brosio umiliato ancora dalla baby fidanzata? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che imbarazzo per Paolo Brosio, ospite di Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso su Canale 5 domenica 20 dicembre, insieme alla fidanzata, Maria Laura De Vitis. ancora gossip su di loro e sulla loro strana storia all'ultima puntata del programma prima dello stop natalizio. Prima, le foto di Maria Laura, immagini che arrivano dal passato, un suo precedente flirt. Ma, soprattutto, piovono le bordate del paparazzao Maurizio Sorge, che rivela: "Mi ha contattato un amico comune dicendo che Maria Laura voleva fare una paparazzata. Anche lei mi ha detto che ci faccio con Brosio? Ho dei messaggi inequivocabili". Un'altra conferma al fatto che la De Vitis, di Brosio, non ne voleva sapere se non per la notorietà. Da par suo, lei ha negato: "Non conosco questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che imbarazzo per, ospite di Barbara D'Urso a Live-Non è la D'Urso su Canale 5 domenica 20 dicembre, insieme alla, Maria Laura De Vitis.gossip su di loro e sulla loro strana storia all'ultima puntata del programma prima dello stop natalizio. Prima, le foto di Maria Laura, immagini che arrivano dal passato, un suo precedente flirt. Ma, soprattutto, piovono le bordate del paparazzao Maurizio Sorge, che rivela: "Mi ha contattato un amico comune dicendo che Maria Laura voleva fare una paparazzata. Anche lei mi ha detto che cicon? Ho deiinequivocabili". Un'altra conferma al fatto che la De Vitis, di, non ne voleva sapere se non per la notorietà. Da par suo, lei ha negato: "Non conosco questa ...

CarloCalenda : Ma non ci penso proprio. Il @pdnetwork ha diritto di fare tutte le scelte che vuole. Io non faccio dipendere le mie… - lucianinalitti : Come esiste la DAD, didattica a distanza io faccio la MAD, la minchiata a distanza. Vorrei trattare un tema che toc… - LucaBizzarri : IL 2020 - State a casa! - No - Vi faccio la multa! - Uffa, vogliamo uscire! - Va be’, allora uscite. - Aleee! -… - shesanightngale : @itschiarayo dipende anche molto dalla facoltà.. ad esempio io studio giurisprudenza, e seguire e prendere appunti… - __EthelByrond__ : RT @LaVersioneDiCe: La mia auto ha un motore così potente che o accendo l'aria condizionata o faccio la salita. -