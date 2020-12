L’ansia e la paura rendono la tua vita molto faticosa? ecco alcuni consigli (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo La domanda è legittima: esistono tecniche efficaci per superare il disagio che ci viene da paure e dalL’ansia? Sì, purché cambiamo mentalità. Quando ci vengono a trovare queste emozioni che giudichiamo spiacevoli, solitamente tentiamo di scacciarle in tutti i modi. Siamo abituati a vedere il malessere come un veleno che ci intossica e che bisogna “sputare fuori” il prima possibile. In realtà ansia e paure non sono mostri da combattere, ma sono energie profonde che nascono dall’anima che ci sta inviando per evolvere. In ognuno di noi infatti esiste una parte invisibile, uno “spazio interno” che è il vero protagonista della nostra vita emotiva al quale dobbiamo imparare ad affidarci. Ansia e paura di perdere il controllo: la soluzione è la cedevolezza Da questo lato nascosto si originano le ... Leggi su improntaunika (Di domenica 20 dicembre 2020) Alfie Borromeo La domanda è legittima: esistono tecniche efficaci per superare il disagio che ci viene da paure e dal? Sì, purché cambiamo mentalità. Quando ci vengono a trovare queste emozioni che giudichiamo spiacevoli, solitamente tentiamo di scacciarle in tutti i modi. Siamo abituati a vedere il malessere come un veleno che ci intossica e che bisogna “sputare fuori” il prima possibile. In realtà ansia e paure non sono mostri da combattere, ma sono energie profonde che nascono dall’anima che ci sta inviando per evolvere. In ognuno di noi infatti esiste una parte invisibile, uno “spazio interno” che è il vero protagonista della nostraemotiva al quale dobbiamo imparare ad affidarci. Ansia edi perdere il controllo: la soluzione è la cedevolezza Da questo lato nascosto si originano le ...

_escapewniall_ : tw//ansia in questi giorni non sto riuscendo a dormire. Mi sale l’ansia e mi sveglio all’improvviso. Ho paura di n… - denymoonlight : Raga io non vorrei dire ma oggi è il primo giorno di ciclo e domani ho la verifica. E a me il secondo giorno è come… - larsevian : normalizziamo mettere i propri pronomi su ogni social esistente mi sale l’ansia quando devo parlare con una persona… - LeonardoMacchi7 : RT @eclettica: Guardo questa foto e sorrido, ma ricordo ancora la paura provata, e ben nascosta, nel trovarmi in braccio a quello che per m… - ViselliTania : RT @teoxandra: Le conseguenze della violenza colpiscono tutti, senza distinzione di genere. La paura, il terrore, l’ansia, lo stress, il do… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ansia paura «Mental», la serie che affronta i disturbi pschiatrici degli adolescenti Corriere della Sera