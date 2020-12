Davide Vavalà fuori Il Collegio:” Una ragazza mi ha rubato il cuore” (Di domenica 20 dicembre 2020) In esclusiva a Comingsoon.it, Davide Vavalà ha raccontato la sua vita fuori da Il Collegio, programma targato Rai concluso questa settimana. È sicuramente il protagonista indiscusso di questa edizione, molto apprezzato fisicamente dalle sue fan, ma soprattutto per il carattere tranquillo che spinge a calmare gli animi dei più ribelli. Il duco-reality lo ha aiutato nel suo rapporto con lo studio, ma anche con la tanto auspicata libertà da parte dei suoi genitori. Visto sempre come il “piccolo di casa” l’ex collegiale è riuscito a dimostrare, grazie al suo comportamento e all’orgoglio di aver ottenuto il diploma, il suo essere indipendente. Insomma, i suoi parenti hanno deciso di donargli molta più libertà, non dimenticando dei suoi impegni scolastici, ma anche del suo obiettivo più grande. Nei suoi progetti futuri la ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020) In esclusiva a Comingsoon.it,ha raccontato la sua vitada Il, programma targato Rai concluso questa settimana. È sicuramente il protagonista indiscusso di questa edizione, molto apprezzato fisicamente dalle sue fan, ma soprattutto per il carattere tranquillo che spinge a calmare gli animi dei più ribelli. Il duco-reality lo ha aiutato nel suo rapporto con lo studio, ma anche con la tanto auspicata libertà da parte dei suoi genitori. Visto sempre come il “piccolo di casa” l’ex collegiale è riuscito a dimostrare, grazie al suo comportamento e all’orgoglio di aver ottenuto il diploma, il suo essere indipendente. Insomma, i suoi parenti hanno deciso di donargli molta più libertà, non dimenticando dei suoi impegni scolastici, ma anche del suo obiettivo più grande. Nei suoi progetti futuri la ...

