Tottenham, Mourinho vuole riportare anche Modric a Londra (Di sabato 19 dicembre 2020) José Mourinho avrebbe messo gli occhi anche su Luka Modric che proprio a Londra si è messo in mostra Dopo Gareth Bale, il Tottenham vuole riportare a Londra un altro beniamino dei tifosi Spurs. Come riportato da El Chiringuito, infatti, José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Luka Modric che proprio al Tottenham si è messo in mostra agli occhi del grande calcio. Il contratto del croato con il Real Madrid scadrà la prossima estate, e il club inglese potrebbe così tentare il colpo a costo zero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Joséavrebbe messo gli occhisu Lukache proprio asi è messo in mostra Dopo Gareth Bale, ilun altro beniamino dei tifosi Spurs. Come riportato da El Chiringuito, infatti, Joséavrebbe messo gli occhi su Lukache proprio alsi è messo in mostra agli occhi del grande calcio. Il contratto del croato con il Real Madrid scadrà la prossima estate, e il club inglese potrebbe così tentare il colpo a costo zero. Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : Tottenham, il tackle di Mourinho: 'Klopp non meritava il premio 'The Best', c'è chi ha vinto d più'… - mrrandomxxv : #Mourinho insiste per due giocatori della #Juventus: li vuole al #Tottenham. Scambio in vista con gli #Spurs… - ItaSportPress : Tottenham, non solo Bale: Mourinho vuole riportare Modric in Premier League - - acido1795 : @GBorzillo @ChrisEriksen8 Guarda mi sono visto il documentario del Tottenham su Amazon e da quello che si vede capi… - CalcioNews24 : Tottenham, Mourinho: «Triste battere un amico» – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Mourinho Tottenham, Mourinho: "Quando batto un amico alla fine sono triste per lui" TUTTO mercato WEB Tottenham, Mourinho vuole riportare anche Modric a Londra

Dopo Gareth Bale, il Tottenham vuole riportare a Londra un altro beniamino dei tifosi Spurs. Come riportato da El Chiringuito, infatti, José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Luka Modric che proprio ...

Crystal Palace – Liverpool 0-7 highlights e gol, Reds devastanti! – VIDEO

Crystal Palace-Liverpool termina con un clamoroso 0-7, tsunami dei Reds che travolge gli avversari senza pietà. Qui gli highlights del match.

Dopo Gareth Bale, il Tottenham vuole riportare a Londra un altro beniamino dei tifosi Spurs. Come riportato da El Chiringuito, infatti, José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Luka Modric che proprio ...Crystal Palace-Liverpool termina con un clamoroso 0-7, tsunami dei Reds che travolge gli avversari senza pietà. Qui gli highlights del match.