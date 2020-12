Coronavirus: Zingaretti, 'Pd ha spinto per nuove misure, no errori come in estate' (Di sabato 19 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 19 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'Pd ha spinto per nuove misure, no errori come in estate'... - marzia26282324 : RT @kattolikamente: A #Roma si muore di povertà e in solitudine. #Raggi e #Zingaretti pensano all'albero di Natale e agli inciuci di Palazz… - nocatcomunism : RT @kattolikamente: A #Roma si muore di povertà e in solitudine. #Raggi e #Zingaretti pensano all'albero di Natale e agli inciuci di Palazz… - viralvideovlogs : RT @kattolikamente: A #Roma si muore di povertà e in solitudine. #Raggi e #Zingaretti pensano all'albero di Natale e agli inciuci di Palazz… - suitetti : RT @kattolikamente: A #Roma si muore di povertà e in solitudine. #Raggi e #Zingaretti pensano all'albero di Natale e agli inciuci di Palazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zingaretti Coronavirus: Zingaretti rilancia Franceschini, 'regole più restrittive nelle festività' SardiniaPost Recovery: Zingaretti, 'approvare presto bozza, poi confronto in Parlamento e nel Paese'

Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "Abbiamo l’occasione di realizzare un nuovo patto italiano fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale per crescere meglio e creare ...

Vaccini coronavirus, Ciocca: prima i lombardi, valgono di più

L'eurodeputato leghista Ciocca ha affermato che "Vale di più se si ammala un lombardo rispetto agli altri italiani" ...

Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "Abbiamo l’occasione di realizzare un nuovo patto italiano fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale per crescere meglio e creare ...L'eurodeputato leghista Ciocca ha affermato che "Vale di più se si ammala un lombardo rispetto agli altri italiani" ...