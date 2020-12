Sanremo 2021 molto “under”: scelta coraggiosa di Amadeus o tattica? (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ stata presentata ieri nel corso della serata dedicata a Sanremo Giovani la lista dei 26 BIG che saliranno a marzo 2021 sul palco di Sanremo. Il numero già ci spaventa ma con la speranza che questa 71esima edizione dia spazio alla musica e non al resto, speriamo di non dover finire alle 3 di notte. Detto questo, come voi stessi avrete capito leggendo tutti i nomi dei BIG in gara al Festival di Sanremo 2021, la scelta di Amadeus è certamente particolare. Facciamo una bella premessa per non essere subito fraintesi: il 90% dei BIG in gara è conosciutissimo da un pubblico che ha meno di 30 anni. E su questo siamo tutti d’accordo. Ma se alziamo il target spostando l’età media del pubblico a 50 anni? Se avete 20 anni o 30 anni, provate a leggere questa lista ai vostri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ stata presentata ieri nel corso della serata dedicata aGiovani la lista dei 26 BIG che saliranno a marzosul palco di. Il numero già ci spaventa ma con la speranza che questa 71esima edizione dia spazio alla musica e non al resto, speriamo di non dover finire alle 3 di notte. Detto questo, come voi stessi avrete capito leggendo tutti i nomi dei BIG in gara al Festival di, ladiè certamente particolare. Facciamo una bella premessa per non essere subito fraintesi: il 90% dei BIG in gara è conosciutissimo da un pubblico che ha meno di 30 anni. E su questo siamo tutti d’accordo. Ma se alziamo il target spostando l’età media del pubblico a 50 anni? Se avete 20 anni o 30 anni, provate a leggere questa lista ai vostri ...

