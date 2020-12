-Amici-2020: il riassunto della puntata del 12 Dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sabato 12 Dicembre 2020 alle ore 14:10 si è disputata la puntata pomeridiana di-Amici-2020. Sono successe molte cose tra cui l’uscita dalla scuola di una allieva di canto. Non sono mancate le solite polemiche e gli esami degli altri allievi. L’ospite della puntata è stata Giordana Angi che ha cantato la sua nuova canzone. Inoltre si sono scontarti anche i professori visto le idee completamente diverse. -Amici-2020: che cosa è successo nella puntata? Ha cominciare la puntata è stata Giordana Angi che si è esibita al pianoforte negli studi con la sua nuova canzone dal titolo “Siccome sei”. Il primo artista ad esibirsi è Sangiovanni, alunno nella squadra di Rudy Zerbi, che canta “Ti amo” di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sabato 12alle ore 14:10 si è disputata lapomeridiana di-. Sono successe molte cose tra cui l’uscita dalla scuola di una allieva di canto. Non sono mancate le solite polemiche e gli esami degli altri allievi. L’ospiteè stata Giordana Angi che ha cantato la sua nuova canzone. Inoltre si sono scontarti anche i professori visto le idee completamente diverse. -: che cosa è successo nella? Ha cominciare laè stata Giordana Angi che si è esibita al pianoforte negli studi con la sua nuova canzone dal titolo “Siccome sei”. Il primo artista ad esibirsi è Sangiovanni, alunno nella squadra di Rudy Zerbi, che canta “Ti amo” di ...

