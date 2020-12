Jasmine Carrisi, promessa ai suoi fan: di cosa si tratta? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jasmine Carrisi ha esordito sul piccolo schermo insieme al papà Albano come giudice a The Voice oggi ha fatto una promessa ai suoi fan. Jasmine Carrisi è la bellissima figlia di Albano, che proprio al suo fianco ha esordito quest’anno sul piccolo schermo in qualità di giudice di The Voice Senior. La ragazza ha raccontato Leggi su youmovies (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha esordito sul piccolo schermo insieme al papà Albano come giudice a The Voice oggi ha fatto unaaifan.è la bellissima figlia di Albano, che proprio al suo fianco ha esordito quest’anno sul piccolo schermo in qualità di giudice di The Voice Senior. La ragazza ha raccontato

leone52641 : RT @MFerraglioni: THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2 @CLEMENTINOIENA @LoredanaBerte @j… - Tv2Blog : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2 @CLEMENTINOIENA… - Tv3Blog : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2 @CLEMENTINOIENA… - BlogSocialTv1 : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2 @CLEMENTINOIENA… - MFerraglioni : THE VOICE SENIOR: CHI SARA’ IL VINCITORE? #TheVoiceSenior @antoclerici @StefanoColetta2 @CLEMENTINOIENA… -