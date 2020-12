Firenze: Nardella dà la cittadinanza onoraria alla Merkel. Protesta FdI (Di giovedì 17 dicembre 2020) La decisione di Nardella è un affronto a tutti gli italiani che, per i prossimi anni, dovranno subire le conseguenze del Mes, tanto voluto dalla cancelliera, affermano Torselli e Draghi Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) La decisione diè un affronto a tutti gli italiani che, per i prossimi anni, dovranno subire le conseguenze del Mes, tanto voluto dcancelliera, affermano Torselli e Draghi

FirenzePost : Firenze: Nardella dà la cittadinanza onoraria alla Merkel. Protesta FdI - berenicestrega1 : RT @altreconomia: @tomasomontanari è stato querelato dal sindaco di #Firenze Nardella e dagli assessori per aver detto che Firenze è di chi… - matteomancini04 : @tomasomontanari Denunciare uno storico dell'arte è una brutta cosa, e se lo fa un sindaco per danno all'immagine e… - queenduck2 : RT @tomasomontanari: Grazie a tutti comitati, le associazioni, le persone che mi stanno inondando di solidarietà per la richiesta di danni… - AlfioMarciante : RT @altreconomia: @tomasomontanari è stato querelato dal sindaco di #Firenze Nardella e dagli assessori per aver detto che Firenze è di chi… -