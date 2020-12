Dai robot all’industria 4.0, cosa si studia nei laboratori 5G di Ericsson in Italia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ericsson ha inaugurato dei nuovi laboratori tecnologici 5G, chiamati Innovation Garage, presso i suoi centri di ricerca e sviluppo di Genova, Pisa e Pagani (Salerno). Lo spirito del progetto è quello di “agevolare dipendenti, aziende, istituzioni, studenti, centri di ricerca e startup nelle attività di co-sviluppo e testing di soluzioni innovative, a supporto delle comunità locali“. Nel corso del 2020 sono già stati realizzati diversi progetti, prevalentemente in ambito sanitario, di assistenza sociale e industria 4.0. I centri per l’innovazione Il concetto di Innovation Garage ricorda molto quello degli spazi collaborativi aperti, dove più realtà si confrontano per risolvere temi digitali di diverso tipo mettendo in gioco competenze diverse. Sebbene i tre laboratori siano interconnessi, si caratterizzano per competenze tecnologiche ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha inaugurato dei nuovitecnologici 5G, chiamati Innovation Garage, presso i suoi centri di ricerca e sviluppo di Genova, Pisa e Pagani (Salerno). Lo spirito del progetto è quello di “agevolare dipendenti, aziende, istituzioni, studenti, centri di ricerca e startup nelle attività di co-sviluppo e testing di soluzioni innovative, a supporto delle comunità locali“. Nel corso del 2020 sono già stati realizzati diversi progetti, prevalentemente in ambito sanitario, di assistenza sociale e industria 4.0. I centri per l’innovazione Il concetto di Innovation Garage ricorda molto quello degli spazi collaborativi aperti, dove più realtà si confrontano per risolvere temi digitali di diverso tipo mettendo in gioco competenze diverse. Sebbene i tresiano interconnessi, si caratterizzano per competenze tecnologiche ...

Negli Innovation Garage a Genova, Pisa e Pagani si lavora anche allo sviluppo di progetti sulle reti, sulla telemedicina e sulla cybersecurity ...

Premio innovazione al bracciale “salva vita” e all’infermiere robot

ROMA - L'infermiere robot e il bracciale "salva vita" sono i due progetti vincitori delle Challenge lanciate da Giomi, Regione Lazio e Lazio Innova a startup, team imprenditoriali e spin off con l'obi ...

