Bianca Guaccero crolla dopo il servizio, la regia costretta a mandare la pubblicità. Cosa è successo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non è un momento facile per Bianca Guaccero. La conduttrice sta affrontando forse il momento più duro della sua carriera dopo le critiche piovute su di lei e sul programma dopo il tutorial sulla 'spesa sexy' che aveva fatto infuriare mezza Italia e fatto partire accuse di sessismo in direzione delle conduttrice, mai così lontana da questa realtà. Per chi non ricordasse era successo tutto il 24 novembre quando Emily Angelillo, la nuova tutor presentata da Bianca Guaccero, passeggiando sinuosamente portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12, spingendosi poi a prendere i prodotti sugli scaffali più alti alzando il ginocchio in modo "intrigante". Particolarmente dura era stata la consigliera Rai Rita ...

