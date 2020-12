Nuovo bando Inail per aiutare le imprese della provincia di Imperia, una misura da 211 mln di euro (Di martedì 15 dicembre 2020) Inail mette a disposizione più di 211 milioni di euro di incentivi a fondo perduto con il Nuovo bando ISI 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre. La misura, segue la linea già tracciata con il bando ISI agricoltura pubblicato lo scorso 6 luglio 2020. Con questa nuova iniziativa, l'Istituto interviene nei ... Leggi su sanremonews (Di martedì 15 dicembre 2020)mette a disposizione più di 211 milioni didi incentivi a fondo perduto con ilISI 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre. La, segue la linea già tracciata con ilISI agricoltura pubblicato lo scorso 6 luglio 2020. Con questa nuova iniziativa, l'Istituto interviene nei ...

desk_ucr : #bandieuropei NEWS BANDI – EUROPA CREATIVA – Un nuovo bando nell’ambito del progetto i-Portunus aperto a COMPOSITO… - Iolanda07658172 : O tanto o niente! RomaToday: Voragini, 3 milioni di euro per ridurre il rischio idrogeologico: serviranno a un nuov… - romasulweb : Voragini, 3 milioni di euro per ridurre il rischio idrogeologico: serviranno a un nuovo appalto per le manutenzioni - GianGranero : RT @MediocreditoC: ????Mediocredito Centrale finanzia l’#innovazionetecnologica e #digitale, la transizione verso l’#economiacircolare alle #… - piazzasalento : Emergenza Covid e buoni spesa: nuovo bando a Gallipoli. Dall’Associazione commercianti supporto agli esercenti ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo bando Emergenza Covid e buoni spesa: nuovo bando a Gallipoli. Dall'Associazione commercianti supporto agli esercenti Piazzasalento A gennaio bando di gara per il nuovo porto di Dahkla

MAROCCO - Si aprirà a Gennaio la gara per la realizzazione del nuovo porto del Marocco a Dahkla sull’Atlantico. Lo ha annunciato Abdelkader Amara, ministro dei Trasporti e della logistica del Marocco, ... Microcredito per le piccole imprese, a gennaio si potranno presentare le domande

I finanziamenti, fino a 24.500 euro, saranno concessi ‘a sportello’, secondo l’ordine in cui saranno presentati. A disposizione ci sono oltre 9 milioni ... MAROCCO - Si aprirà a Gennaio la gara per la realizzazione del nuovo porto del Marocco a Dahkla sull’Atlantico. Lo ha annunciato Abdelkader Amara, ministro dei Trasporti e della logistica del Marocco, ...I finanziamenti, fino a 24.500 euro, saranno concessi ‘a sportello’, secondo l’ordine in cui saranno presentati. A disposizione ci sono oltre 9 milioni ...