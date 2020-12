Natale, Faq: spostamenti, ristoranti, negozi, scuole. Cosa c'è da sapere (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale, una zona rossa nazionale. Ecco le regole varate con il Dpcm del 3 dicembre (in vigore fino al 15 gennaio) legate a... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di, una zona rossa nazionale. Ecco le regole varate con il Dpcm del 3 dicembre (in vigore fino al 15 gennaio) legate a...

infoitinterno : Natale, Faq: spostamenti, ristoranti, negozi, scuole. Cosa c'è da sapere - Mattia71209463 : Cmq, 'Spendi ma sii invisibile' era tra le FAQ. #lockdown #Governo #Covid_19 #dicembre #shopping #natale - morbinatilongo : Buon Natale e Buon Anno, ma non dal Fisco Italiano. Nonostante numerosi rinvii e sospensioni il 31 gennaio 2021 sca… - ANSA_Motori : Spostamenti durante il Natale, cosa si può fare e cosa no #ANSAmotori - Notiziedi_it : Natale, Faq e regole per il cenone: a tavola al massimo in 6, niente cin cin e auguri al vivavoce -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Faq Natale, Faq: spostamenti, ristoranti, negozi, scuole. Cosa c'è da sapere Il Messaggero Natale, Faq: spostamenti, ristoranti, negozi, scuole. Cosa c'è da sapere

Il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale, una zona rossa nazionale. Ecco le regole varate con il Dpcm del 3 dicembre (in vigore fino al 15 gennaio) legate ... Allarme assembramenti, il Cts spinge per un lockdown durante le feste di Natale. L’ipotesi all’esame del governo

L’idea: rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Le immagini degli assembramenti del weekend hanno ... Il Comitato tecnico scientifico chiede una stretta per le Feste di Natale, una zona rossa nazionale. Ecco le regole varate con il Dpcm del 3 dicembre (in vigore fino al 15 gennaio) legate ...L’idea: rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però uno specifico allentamento per i piccoli Comuni. Le immagini degli assembramenti del weekend hanno ...