Juventus-Atalanta, Gasperini: “Caos Gomez? Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile” (Di martedì 15 dicembre 2020) "Domani incontriamo la Juventus, basta parlare di Gomez".Ha esordito così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, in programma domani, mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30, all'Allianz Stadium."Sono stato chiaro. Domani incontriamo la Juve. C'è da parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto loro. Ci stanno mettendo tanto, voi fate tutte le considerazioni. Da parte mia basta. Ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno all'altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. C'è il Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo fuoco qui, ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 dicembre 2020) "Domani incontriamo la, basta parlare di".Ha esordito così il tecnico dell', Gian Piero, intervenuto in conferenza stampavigilia della gara contro la, in programma domani, mercoledì 16 dicembre alle ore 18.30, all'Allianz Stadium."Sono stato chiaro. Domani incontriamo la Juve. C'è da parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto loro. Ci stanno mettendo tanto, voi fate tutte le considerazioni. Da parte mia basta. Ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno all'altro. Ioe al. C'è il Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo fuoco qui, ...

Alfremartinezz : Sorteo Octavos Final Champions Legue: Ida Febrero 16/17,23/24.Vuelta 9/10,16/17 Marzo: Borussia M- Manchester City,… - juventusfc : Subito al lavoro verso #JuveAtalanta ?? - juventusfc : ???? @Atalanta_BC Conosciamo meglio i nostri prossimi avversari, qui ?? - Milan_es4 : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Jornada 12 ?? 15/12 Udinese vs Crotone Benevento vs Lazio 16/12 Juventus vs Atalanta Fiorentina vs Sassu… - RosyProietti : RT @juventusfc: 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? -