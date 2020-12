Indie World: gli annunci di Nintendo di dicembre 2020 (Di martedì 15 dicembre 2020) L’albero di Natale di Nintendo si veste delle lampadine del logo di Indie World: ecco tutti gli annunci dell’inaspettata diretta di oggi Tutti avrebbero voluto un Nintendo Direct pregno di annunci sotto l’albero, ma nessuno avrebbe avuto il coraggio di sperare anche solo in un Indie World. Potete immaginare anche voi, dunque, la nostra sorpresa nel vedere che la Grande N ha anticipato con un preavviso di 24 ore una presentazione per i prossimi giochi indipendenti praticamente dal nulla. In un periodo solitamente più volto all’acquisto dei giochi già noti che all’annuncio di nuovi, dunque, il colosso di Kyoto ci ha dato 15 minuti di materiale da sviscerare. Se però non volete spoiler, vi lasciamo alla sola visione del ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 dicembre 2020) L’albero di Natale disi veste delle lampadine del logo di: ecco tutti glidell’inaspettata diretta di oggi Tutti avrebbero voluto unDirect pregno disotto l’albero, ma nessuno avrebbe avuto il coraggio di sperare anche solo in un. Potete immaginare anche voi, dunque, la nostra sorpresa nel vedere che la Grande N ha anticipato con un preavviso di 24 ore una presentazione per i prossimi giochi indipendenti praticamente dal nulla. In un periodo solitamente più volto all’acquisto dei giochi già noti che all’o di nuovi, dunque, il colosso di Kyoto ci ha dato 15 minuti di materiale da sviscerare. Se però non volete spoiler, vi lasciamo alla sola visione del ...

infoitscienza : Among Us per Nintendo Switch disponibile da oggi, annunciato all'Indie World - infoitscienza : Nintendo Indie World 15 dicembre: tutti i giochi annunciati - infoitscienza : Grindstone per Nintendo Switch disponibile da oggi, annunciato all'Indie World - infoitscienza : Nintendo: tutti gli annunci più importanti dall'ultimo Indie World - infoitscienza : Indie World: ecco tutti gli annunci di questo pomeriggio -