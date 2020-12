Federico Buffa racconta Pelé, il campione che ha inventato il calcio moderno (Di martedì 15 dicembre 2020) Prima di lui il numero 10, nel calcio, non aveva un significato particolare. Dopo è diventato il numero di coloro che il calcio lo sanno inventare. Il primo è stato lui Pelé, patrimonio storico-sportivo dell’umanità, quest’anno ottantenne, «icona del Novecento» come lo definisce Federico Buffa che gli dedica l’appuntamento natalizio di #SkyBuffaRacconta, tre puntate per tre martedì a partire dal 15 dicembre alle 23 su Sky Sport Uno. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 dicembre 2020) Prima di lui il numero 10, nel calcio, non aveva un significato particolare. Dopo è diventato il numero di coloro che il calcio lo sanno inventare. Il primo è stato lui Pelé, patrimonio storico-sportivo dell’umanità, quest’anno ottantenne, «icona del Novecento» come lo definisce Federico Buffa che gli dedica l’appuntamento natalizio di #SkyBuffaRacconta, tre puntate per tre martedì a partire dal 15 dicembre alle 23 su Sky Sport Uno.

