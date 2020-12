Paura per il presidente del Modena: Romano Sghedoni investito mentre attraversava la strada (Di domenica 13 dicembre 2020) Paura per il presidente del Modena Romano Sghedoni, il numero uno del club è stato vittima di un incidente stradale, è stato investito mentre attraversava la strada. La squadra è impegnata nel campionato di Serie C, la brutta notizia è arrivata durante la preparazione della trasferta contro l’Arezzo. Il Modena sta disputando una stagione molto positiva, si trova al quarto posto in classifica, può puntare a confermarsi in zona playoff, ma anche la vetta della classifica non è poi così lontana, soltanto 5 punti che in un campionato come quello di Serie C si possono recuperare in poche partite. L’incidente del presidente del Modena Photo by Catherine Ivill/Getty ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 dicembre 2020)per ildel, il numero uno del club è stato vittima di un incidentele, è statola. La squadra è impegnata nel campionato di Serie C, la brutta notizia è arrivata durante la preparazione della trasferta contro l’Arezzo. Ilsta disputando una stagione molto positiva, si trova al quarto posto in classifica, può puntare a confermarsi in zona playoff, ma anche la vetta della classifica non è poi così lontana, soltanto 5 punti che in un campionato come quello di Serie C si possono recuperare in poche partite. L’incidente deldelPhoto by Catherine Ivill/Getty ...

