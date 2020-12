Kam “Eki” Cahayadi, la vera storia del finalista di All Together Now (Di sabato 12 dicembre 2020) Kam “Eki” Cahayadi è un cantante indonesiano, tra i finalisti dell’edizione condotta da Michelle Hunziker di All Together Now. “Eki“, nome d’arte di Kam Cahayadi è nato in Indonesia, nella capitale Giacarta nel 1987. E’ il sesto di quattro sorelle e un fratello ed ha avuto un’infanzia difficile da quando la madre è morta, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) Kamè un cantante indonesiano, tra i finalisti dell’edizione condotta da Michelle Hunziker di AllNow. “Eki“, nome d’arte di Kamè nato in Indonesia, nella capitale Giacarta nel 1987. E’ il sesto di quattro sorelle e un fratello ed ha avuto un’infanzia difficile da quando la madre è morta, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MikyS03 : Stasera alle 21:35 la super finalissima di #AllTogetherNow con la bravissima @m_hunziker: in 7 si contenderanno la… - tuttouomini : Chi è Kam Eki Cahaya di All Together Now età e vita privata - -