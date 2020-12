Divisioni e nuove fughe Ma i Cinque Stelle recuperano Di Battista L’ex deputato ha ricompattato i suoi Prova di responsabilità sul Mes

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Che il voto sulla riforma del Mes potesse lasciare il segno all’interno del Movimentoera cosa che più di qualcuno aveva immaginato. Che già il giorno successivo uscissero quattro parlamentari (Antonio Lombardo, Maria Lapia, Fabio Berardini e Carlo Ugo De Girolamo), nessuno se lo sarebbe immaginato. Una circostanza che apre ora uno scenario difficile da decifrare: se in 13 hanno votato in difformità rispetto alle indicazione del gruppo parlamentare, che fine faranno gli altri nove? Secondo quanto risulta al nostro giornale, il trattamento non sarà per tutti uguale, ma si analizzerà caso per caso: se ci sono infatti deputati per cui non è la prima volta che si arriva allo scontro con la linea ufficiale, in altri casi, invece, la decisione è soltanto il frutto di un’aderenza (eccessiva, secondo alcuni) ai principi originari del Movimento a ...