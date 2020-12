Vaccino | Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Opposizione e parte del governo aspettano primo intoppo di Arcuri per scatenare la guerriglia”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Se l’opposizione sarà collaborativa nei confronti del piano vaccinale di? Prima ancora delci sarà la guerriglia. L’opposizione non vede l’ora cheinciampi, non vede l’ora che ilfaccia qualche errore. E anche qualcuno dentro la maggioranza fa il tifo per questo”. Così, intervenendo alla prima serata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e dallo stesso editorialista de Il Fatto Quotidiano, con lacipazione di Marco Travaglio, in onda il mercoledì alle 21.25 suha risposto alla domanda dell’altro conduttore che gli domandava se fosse possibile una “pax politica” visto che “una vaccinazione di questo genere non ha precedenti nella storia italiana ...

NicolaPorro : Con la #Brexit dovevano venire a mancare pure i farmaci. E invece i britannici sono i primi a vaccinarsi ????… - ilfattovideo : Vaccino, Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Opposizione e parte del governo aspettano primo intoppo di Ar… - ilfattovideo : Covid, Andrea Crisanti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Vaccino obbligatorio? In questa fase no, ma varrebbe la pena… - Andrea_AdL : RT @spinozait: Il primo uomo a vaccinarsi in Gran Bretagna si chiama William Shakespeare. O almeno così dice dopo aver fatto il vaccino. [@… - redblack681 : RT @NicolaPorro: Con la #Brexit dovevano venire a mancare pure i farmaci. E invece i britannici sono i primi a vaccinarsi ???? @amata_andrea… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Andrea

La Repubblica

“Vaccinandoci sostituiremo la paura con la libertà. Vorrei dire a chi ha dubbi sull’opportunità di vaccinarsi che deve davvero riflettere a lungo perché se non si vaccinerà non si limiterà a fare una ..."È stato calcolato che bisognerà raggiungere perlomeno meno il 60-70% della popolazione. Ci vorranno mesi per arrivare a questo obiettivo" ha detto il virologo ...

Vaccino anticovid, Andrea Romano-PD: "Stavolta non ...

Vaccino anticovid, Andrea Romano-PD: "Stavolta non scherziamo, gli antivaccinisti andranno zittiti" 24/11/2020 > embed. Il deputato PD richiama tutti all'impegno per fermare il Covid: "Lo sforzo logistico per il piano vaccinale sarà imponente, una grande operazione di tutta Europa nei prossimi mesi"

Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: "Non vi faremo ...

Va in televisione e spara: “Chi ha dei dubbi sul vaccino Covid verrà zittito, non avrà diritto di parola, non scherziamo più”. E’ Andrea Romano, del Pd, che si guadagna il suo quarto d ...

Vaccino, se Crisanti dice no Conte ora deve spiegarci – Il ...

Nossignori, Crisanti quel vaccino non intende proprio iniettarselo . E ieri ha spiegato il suo no così: «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino.