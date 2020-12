Franco Di Mare, altro piccato attacco da Striscia la Notizia: è guerra (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tg satirico di Antonio Ricci manda in onda un altro servizio salatissimo contro il direttore di Rai Tre L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tg satirico di Antonio Ricci manda in onda unservizio salatissimo contro il direttore di Rai Tre L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Nyla_1234 : Franco Di Mare si coccola Rai3. Attacchi della Berlinguer - Nyla_1234 : L'imbarazzante doppiopesismo di Franco Di Mare: Fazio un valore assoluto per la tv pubblica - News - Striscia la No… - Gif_di_Tina : #StrisciaLaNotizia Quei clown di Striscia vogliono far passare gli interventi boiate della Littizzetto come qualcos… - carotelevip : Chi è Franco Di Mare, il direttore di Rai 3 - SerieTvserie : Scontro aperto tra Franco di Mare e Bianca Berlinguer: “La Rai intervenga” -