Esplosione in un impianto industriale Il forte boato | poi le fiamme | si parla di morti e feriti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incendio in unchimico. L’si è verificata nella notte, quando un essiccatore di metallo da oltre quattromila litri si è sovrapressurizzato durante un’operazione di essiccazione di prodotti chimici provocando una fortissima. Il materiale nell’essiccatore era un composto utilizzato per la sanificazione. Nell’è morto un operatore chimico e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e le squadre che si occuperanno di effettuare i controlli per il rischio ambientale.L’si è verificata alla Optima Chemicals Company a Belle, West Virginia, a circa 15 minuti a sud di Charleston, negli Stati Uniti. La vittima si ...