Covid, in tutte le province campane calano i contagi: solo a Benevento picco di crescita (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un grafico postato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella mostra come la situazione contagi in provincia di Benevento sia tutt’altro che positiva. Dal grafico si evince come l’incidenza del virus sia in diminuzione a Napoli, Caserta, Salerno e Avellino. solo Benevento fa registrare un deciso picco di crescita. Questo il grafico postato da Mastella: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un grafico postato dal sindaco diClemente Mastella mostra come la situazionein provincia disia tutt’altro che positiva. Dal grafico si evince come l’incidenza del virus sia in diminuzione a Napoli, Caserta, Salerno e Avellino.fa registrare un decisodi. Questo il grafico postato da Mastella: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NicolaPorro : Basta mettere in fila date e dichiarazioni per capire come sulla gestione del #COVID19 i giallorossi non ne abbiano… - stanzaselvaggia : Cioè, di tutte le cose gravi che dice e fa dire Giletti in quel programma, lo scandalo è il vulcano che erutta Covid. - XMERIDIO78 : RT @Alex_09958: Una mia carissima amica, carissima amica di tanti qui su Twitter, si trova in rianimazione a causa del Covid. Non credo sia… - Guido_Carella : RT @AssoprofSumai: #Recovery Plan. #Sumai “Dopo tutte le promesse solo 9 mld alla #sanità?” - CIDAManager : RT @AssoprofSumai: #Recovery Plan. #Sumai “Dopo tutte le promesse solo 9 mld alla #sanità?” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutte Covid, medici del 118 su tutte le furie: "Per noi niente tutele e indennizzi" PalermoToday ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, meglio ma intensive sopra 34%

CAGLIARI, 09 DIC - Curva dei contagi stabile in Sardegna e pressione sugli ospedali in calo, anche se l'isola rimane sopra la soglia critica per le intensive. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia na ...

Grande Fratello Vip, “virus da laboratorio. Là fuori...". Covid, pazzesca gaffe: la regia censura tutto, ma è troppo tardi

Al Grande Fratello Vip il coronavirus è un argomento molto delicato, al punto che è stata data la chiara indicazione ai concorrenti ...

CAGLIARI, 09 DIC - Curva dei contagi stabile in Sardegna e pressione sugli ospedali in calo, anche se l'isola rimane sopra la soglia critica per le intensive. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia na ...Al Grande Fratello Vip il coronavirus è un argomento molto delicato, al punto che è stata data la chiara indicazione ai concorrenti ...