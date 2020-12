TV7Benevento : Manovra: Lega, 'prorogare buoni-viaggio per disabili e malati su taxi e Ncc'... - CrissCrossXIII : @andreatamponi @machedavero @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma poi cosa cercano ora dall Europa? Come mai se la pre… - bennyfiorini : Emendamento #leggedibilancio #lega - IlConte50919IT : RT @MPenikas: @Red_Pill_80 @erretti42 @gio_c75 @cioto2209 @isadoralarosa @RaphaelRaduzzi @francotaratufo2 @74_pippo @NapolitanoIda @m_spagn… - isadoralarosa : RT @MPenikas: @Red_Pill_80 @erretti42 @gio_c75 @cioto2209 @isadoralarosa @RaphaelRaduzzi @francotaratufo2 @74_pippo @NapolitanoIda @m_spagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Lega

Il Tempo

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Proroga al 30 giugno 2021 della validità dei 'buoni viaggio' destinati al trasporto con taxi e Ncc di disabili, malati e famiglie con problemi di spostamento e in scadenza ...È, come di consueto, nutrita e variegata la lista dei quasi 900 emendamenti “segnalati” dai gruppi parlamentari sui quali si giocherà a Montecitorio la vera partita per il restyling della legge di bil ...