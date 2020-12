Francesco Oppini raggiunge Zorzi | “Per Tommi ci sarò sempre”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) I due amici si sono incontrati di nuovo dopo l’addio dial reality Dopo chevenerdì scorso ha lasciato la casa del GF Vip, Tommasoha capito di essere innamorato di lui, come ha svelato successivamente durante una conversazione con Cristiano Malgioglio. I due hanno parlato a lungo dei veri sentimenti che prova l’influencer milanese nei confronti di. Durante la puntata di ieri,è tornato in Casa per un confronto con. I due hanno parlato etutto d’un fiato, mentreaveva il volto segnato dalle lacrime, gli ha detto: “Non devi pensare a nulla di strano. L’amicizia è un sentimento d’amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. ...