Festa dell’Immacolata a Piazza di Spagna | visita a sorpresa del Papa sotto la pioggia

In occasione della Festa dell'Immacolata, Papa Francesco ha deciso di visitare a sorpresa Piazza di Spagna e Santa Maria Maggiore. Una "preghiera in forma privata" sotto la pioggia, rivolta a tutti "gli afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento". Il Papa si è recato questa mattina presto a Piazza di Spagna e a Santa Maria Maggiore, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

