Borsa Tokyo apre in calo (-0,53%)

Tokyo, 8 DIC - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno meno, seguendo la chiusura mista degli indici azionari Usa, appesantita dai ritardi sull'approvazione del piano di stimolo per l'economia ...

Discesa moderata per il Nikkei 225, in calo dello 0,63%, dopo aver aperto a 26.380,32 punti.

