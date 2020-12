Maltrattamenti in famiglia, arrestato 36enne (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Nella serata di ieri gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite all’interno di una villetta. Giunti sul posto, alcuni condomini dei palazzi vicini hanno raccontato di sentire da alcuni minuti forti urla e richieste d’aiuto provenire da una villetta. Una volta arrivati all’interno del giardino, la madre e la sorella dell’uomo, un 36enne romano, in lacrime e in evidente stato di agitazione, sono andate incontro ai poliziotti sostenendo di essere state aggredite prima verbalmente e poi fisicamente con pugni al capo e schiaffi sulle braccia dall’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di cocaina. La sorella ha aggiunto inoltre che negli ultimi giorni tali episodi si sono verificati piu’ volte sia contro di lei che contro i genitori che cercavano invano di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – Nella serata di ieri gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite all’interno di una villetta. Giunti sul posto, alcuni condomini dei palazzi vicini hanno raccontato di sentire da alcuni minuti forti urla e richieste d’aiuto provenire da una villetta. Una volta arrivati all’interno del giardino, la madre e la sorella dell’uomo, unromano, in lacrime e in evidente stato di agitazione, sono andate incontro ai poliziotti sostenendo di essere state aggredite prima verbalmente e poi fisicamente con pugni al capo e schiaffi sulle braccia dall’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di cocaina. La sorella ha aggiunto inoltre che negli ultimi giorni tali episodi si sono verificati piu’ volte sia contro di lei che contro i genitori che cercavano invano di ...

